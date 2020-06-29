Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
29.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:29
İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ve polise haber verdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü, yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA