BİNANIN BODRUMUNDAKİ 17 TENEKE ZEYTİNYAĞI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
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BİNANIN BODRUMUNDAKİ 17 TENEKE ZEYTİNYAĞI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir apartmanın bodrumundan 18'er litrelik 17 teneke zeytinyağının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de bir apartmanın bodrumundan 18'er litrelik 17 teneke zeytinyağının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Onlarca suç kaydı olan şüphelilerden 2'si yakalandı, 3'ü ise aranıyor.

Raufbey Mahallesi'ndeki bir binanın bodrumunda bulunan zeytinyağı dolu tenekelerin yerinde olmadığı fark eden sahibi polise haber verdi. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin 34 suç kaydı bulunan K.C. (23), 29 suç kaydı bulunan H.K. (26), 7 adet çeşitli suçlara karışan M.T. (28), 10 adet suç kaydı bulunan M.C. (28), ve 15 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan O.A. (27) olduğunu tespit etti.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden H.K. ve O.A. kısa sürede yakalandı. İfadelerinde zeytinyağlarını tanımadıkları bir kişiye sattıklarını söyleyen şüphelilerin sorgusu sürerken 3 kişi ise aranıyor.

BİNANIN BODRUMUNDAKİ 17 TENEKE ZEYTİNYAĞI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

BİNANIN BODRUMUNDAKİ 17 TENEKE ZEYTİNYAĞI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

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