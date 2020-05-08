Binanın bacası tutuştu
08.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:59
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Akşam saatlerinde, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde Özgür Sokak'ta bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Binanın bacasından yükselen yoğun dumanları gören mahalle halkı itfaiyeye haber verdi. Binada yaşayanlar dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkarak yanan bacayı söndürdü. İtfaiye ekibi bacanın içerisinde biriken kurumların yandığını belirledi.
Kaynak: DHA