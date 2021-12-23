Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Haberler
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Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de bir apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın nedeniyle, evlerinde mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de bir apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın nedeniyle, evlerinde mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Başakşehir 5. Etap'ta bulunan bir apartmanın asansör boşluğunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın nedeniyle, binanın içi duman altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise ilk önce binada mahsur kalanları merdivenli araç yardımıyla kurtardı, ardından da yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada mahsur kalanların kurtarıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Binanın asansör boşluğunda yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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