Binanın altına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı DÜZCE'de, bir binanın altına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı.

DÜZCE'de, bir binanın altına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı.Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar, binanın altına yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın girdiğini fark etti. Paniğe kapılan vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Siteye gelen itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu binanın altındaki boşluğa giren yılanı kuyruğundan yakalayarak dışarı çıkardı. Yılan daha sonra ormanlık alanda doğaya salındı.

Kaynak: DHA