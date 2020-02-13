Binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

13.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:14
Binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu

'nın ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangın, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesci Sokakta 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı öğrenilen dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerine verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken evde hasar meydana geldi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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