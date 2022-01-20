Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü - Haberler
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Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü

Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

BURSA'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. İçeride bulunan aile evi tahliye ederken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü

Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü

Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü

Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

İnegöl, Yangın, Güncel, Haber

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