Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Binance, Ethereum ağı çekme işlemlerinin 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale döndüğünü duyurdu.

Kripto para borsası Binance, Ethereum ağı çekme işlemlerinin 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale döndüğünü duyurdu.

Binance Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kripto para borsalarındaki ani oluşan hareketlilik ve bundan dolayı yaşanan ağ yoğunluğu sebebiyle Ethereum ağı çekme işlemlerimiz 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale dönmüştür. Yaşanan sorunun Binance'in ağlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını, volatilite kaynaklı yoğunluğun ağda sıkışmaya yol açtığını, sorunun kısa sürede düzeldiğini bildirmek isteriz. Borsamızda işlemlerimiz normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerlendirmenize sunarız."

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrol şartıyla serbest
Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrol şartıyla serbest
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı
Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Gökhan Töre Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 00:19:41. #1.16#

title