Binance Kripto Araştırmaları İçin Yeni Ar-Ge Merkezi Kurdu

– Çin merkezli kripto para birimi borsası Binance, yeni kripto para birimleri projelerine ilişkin derin şeffaflık analizleri gerçekleştirme amacıyla bir araştırma geliştirme merkezi (Ar-Ge) kurdu.

Konuyla ilgili Binance açıklamasında, Binance Research adı verilen merkezin, Binance ekosistemi içeinde, kripto para birimleri kapsamında edinilen bilgileirn kalitesini ve şeffaflığı arttırma amacıyla kurumsal düzeyde araştırma raporları yayınlama amacıyla kurulduğu belirtildi.

Binance Research'ün yayınladığı LOOM ve GoChain başlıklı raporlardaki dipnotlarda, raporların "yatırım amaçlı kullanılmaması" gerektiği uyarısı da yer aldı.

Yayınlanan raporlardan LOOM, Ethereum blockchaini için çeşitli çözümler sunarken, GoChain ise Etheruem ile birlikte işlem görebilen bağımsız bir blockchain olarak hizmet veriyor.

Söz konusu raporlar, teknik açıdan zor anlaşılır dil ile hazırlanmış olmalarına karşın, yatırımcıların yüksek riskli ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Azı) ve kripto para birimleri yatırımı öncesi dikkate aldığı en önemli iki kriter olan "ortalama hacimler ve proje ekipleri" hakkında da çeşitli bilgileri içeriyor. - İstanbul