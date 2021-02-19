Binance çöktü mü? Binance'den resmi açıklama geldi!
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Binance çöktü mü? Binance'den resmi açıklama geldi!

19.02.2021 21:38 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:42
Binance çöktü mü? Binance'den resmi açıklama geldi!

Binance kullanıcıları gün itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi! Peki Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? Binance'den resmi açıklama geldi!

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama. Binance çöktü mü 19 Şubat? Binance nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Kripto borsalarının yoğun ticaret saatlerinde yoğun ticaret trafiğini idare edememesi, açık piyasa pozisyonlarına sahip tüccarlar için ağır kayıplara yol açtı. Yüksek kaldıraç pozisyonuna sahip birçok tüccar, pozisyonlarını zamanında kapatamadıkları için tasfiye edildi.

Konuyla ilgili olarak Binance Twitter Türkiye hesabından bir açıklama yayınladı.

Binance çöktü mü? Binance'den resmi açıklama geldi!

Binance'in saat 15:51'de yayınladığı duyuruya göre kullanıcılar, Ethereum veya Ethereum tabanlı tokenlar ile kısa süreliğine para çekme işlemi gerçekleştiremeyecek. Cüzdanlarda tutulan paralarda herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken, yaşanan sorun nedeniyle "özür dilendi".

Kullanıcılardan tepki geldi

Binance'in açıklamasına göre para çekme işlemlerine Ethereum ağında yaşanan yoğunluk nedeniyle ara verildi. Ethereum ağının normal seyrinde işlediğini söyleyen bazı isimler, diğer borsaların ETH işlemlerini sorunsuz bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti. Bir isim, Binance'in kararını "absürt" bulduğunu dile getirdi.

Borsa, bir saatlik aranın ardından sonra 16:52'de yeni bir duyuru yayınlayıp işlemlerin "devam ettiğini" açıkladı.

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