Binance çöktü mü? 8 Şubat 2021? Binance nedir?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama. Binance çöktü mü 8 Şubat? Binance nedir?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama. Binance çöktü mü 8 Şubat? Binance nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Kripto borsalarının yoğun ticaret saatlerinde yoğun ticaret trafiğini idare edememesi, açık piyasa pozisyonlarına sahip tüccarlar için ağır kayıplara yol açtı. Yüksek kaldıraç pozisyonuna sahip birçok tüccar, pozisyonlarını zamanında kapatamadıkları için tasfiye edildi.

Hatta birçoğu Binance CEO'su CZ'den kullanıcıların kayıplarını telafi etmesini istedi. Tasfiye edilmiş pozisyonlarda milyarlarca dolar kaybeden tüccarlarla birlikte sık sık yaşanan kesintiler, kripto ekosisteminin ana akım ticaret hacimlerini ve trafiği ele almaya hazır olup olmadığı konusunda da soruları gündeme getirdi.

Bitcoin'in son fiyat artışı, Tesla'nın SEC dosyasında 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasının ardından sadece 15 dakika içinde 40.000 doların biraz altından 44.000 doların üzerine yükselen Bitcoin fiyatını ortaya çıkardıktan sonra geldi. Ani fiyat artışı, Binance gibi ana akım borsalarda yoğun trafiğe yol açarak teknik sorunlara yol açarak müşterilere borsa erişimlerini beraberinde getirdi.

Coinbase ve Binance, Ocak ayının başındaki son fiyat artışı sırasında 9,5 milyar dolar ve 8 milyar dolar değerinde tüm zamanların en yüksek spot ticaret hacimleri kaydetti. Ancak, en yoğun işlem saatlerinde teknik sınırlamaların farkında olmasına rağmen, bu borsalar artan trafiğe uyum sağlamak için gerekli değişiklikleri yapmadı.

"Binance.com'a erişimde bazı geçici zorlukların farkındayız . Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Sabrınız için teşekkür eder ve verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

BİNANCE NEDİR?

Kripto paraların tarihi yaklaşık 11 sene öncesine dayanıyor. İlk olarak Bitcoin'in yaratılması ile başlayan kripto para piyasası daha sonra "Bitcoin Alternative" teriminin ortaya atılması ve altcoinlerin ortaya çıkması ile birlikte çeşitlendi.

Günümüzde 6000'in üzerinde altcoin yer alıyor ve bu altcoinlere yatırım yapmamızı sağlayan da birçok kripto para borsası bulunuyor. Binance'de bu kripto para borsaları arasında yer alıyor. 2017 yılında Çin merkezli olarak Changpeng Zhao aracılığı ile kuruldu ve daha sonraları ise artan ticaret hacmi ile birlikte Dünya'nın en çok kullanılan kripto para borsası olma ünvanına sahip oldu.

Bu ünvana sahip olmasına rağmen, lider kripto paranın ani hareketleri sonucunda anlık çöküşler yaşaması, akıllara Binance'in yeterli teknolojik yatırımı yapıp yapmadığı sorusunu getiriyor. Özellikle anlık trade yapan kullanıcılar için, birçok zarara sebebiyet veren bu tarz çöküşler sonucunda ise kripto para borsası yaşanılan kayıpları ne yazık ki karşılamıyor. Sistemsel bir hatadan kaynaklandığı belirtilen bir açıklama yapmak ile yetinen kripto para borsası, kullanıcıların zararlarını ise görmezden geliyor.