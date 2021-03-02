Binance Coin (BNB) yorum ve grafiği! Binance Coin (BNB) nedir, nasıl alınır?

Binance Coin (BNB), geçtiğimiz haftalarda %850 artış oranıyla şubat ayının en çok kazandıran kripto para birimlerinden biri oldu. Bu fiyat yükselişi, BNB'yi piyasa değerine göre en büyük dördüncü kripto para birimi yaptı. Binance Coin (BNB) yorum ve grafiği! Binance Coin (BNB) nedir, nasıl alınır?

Binance Coin (BNB) Nedir?

BNB, Binance kripto para borsası online olmadan 11 gün önce, 2017'de gerçekleşen bir ilk kripto para arzı (ICO) yoluyla piyasaya sürüldü. İlk olarak, Ethereum ağında çalışan ve 200 milyon toplam arz sınırı olan bir ERC-20 tokeni olarak çıkarıldı. 100 milyon BNB, ilk kripto para arzı sırasında sunuldu. Buna karşın ERC-20 BNB coin'leri, Nisan 2019'da Binance Chain mainnet'inin piyasa sürülmesi ile 1:1'lik bir oranla BEP2 BNB coin'leri ile takaslandı ve Ethereum'dan kaldırıldı.

BNB bir ödeme yöntemi olarak kullanılabiliyor. Bir hizmet tokeni olarak Binance borsasında yapılan işlemlerin ücretini ödemek için kullanılabileceği gibi, Binance Launchpad üzerindeki token satışlarına da BNB ile katılmak mümkün oluyor. BNB ayrıca merkeziyetsiz Binance DEX borsasının da temel ekonomisini oluşturuyor.

BNB Madenciliği Mümkün mü?

Binance Blockchain, Bizans Hata Toleransı (BFT) mutabakat mekanizmasını kullanıyor. Bu nedenle BNB madenciliği, iş ispatı (PoW) ile çalışan bir kripto para gibi yapılamıyor. Onun yerine, blokları doğrulayarak ağın güvenliğini sağlayıp, kazanç elde eden doğrulayıcılar bulunuyor.

BNB Yakma İşlemi Nedir?

Binance, BNB'yi Binance Chain'e taşımadan önce, Ethereum ağı üzerinden bir akıllı kontrat yakma fonksiyonu kullanarak coin yakma eylemleri gerçekleştiriyordu. Binance'in yaktığı coin miktarları, son üç ayda borsada görülen işlem sayısına bağlıydı. Binance Chain çıktığından beri ise BNB coin yakma işlemleri Ethereum ağında gerçekleşmiyor. Artık akıllı kontrat fonksiyonu yerine, Binance Chain'de bulunan belirli bir komut kullanılıyor.

BNB Nasıl Satın Alınır?

BNB'yi, Binance kripto borsasından havale veya EFT, kredi/banka kartıyla satın alabilir veya bu kripto para birimini sunan herhangi bir borsadan temin edebilirsiniz.

Analist Görüşleri

Uzman analistler BNB ve Binance blockchain ağını, DeFi'yi ve gelişmekte olan blockchain projelerine fon desteği sağlayacak bir ekosistem oluşturarak Ethereum'a karşı ciddi bir rakip olarak görüyor. Binance Smart Chain'de olası bir TVL artışı, BNB'de yükselişin fitilini ateşleyebilir. BNB'nin 220 dolar ve 200 dolarlık önemli destek seviyelerini kaybetmediği sürece yükseliş ivmesi devam edebilir.

BNB'yi Gelecekte Ne Bekliyor ?

Diğer bir taraftan Binance Coin, kripto para piyasasındaki yüksek volatilite ve öngörülemez hareketler nedeniyle birtakım risklerle karşı karşıya kalabilir. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıları ve yeni girişimcileri kripto para alım satımı hakkında endişeye sürükleyebilir.

Binance borsasındaki alım satım hacimlerinde görülen azalma da BNB fiyatındaki düşüşe katkıda bulunuyor. Ek olarak, BNB ve Binance Smart Chain yakın zamanda Ethereum'un gas ücretlerindeki artıştan yararlandı. Daha düşük işlem ücreti ve ağ tıkanıklığı sorununa çözüm sunan Ethereum 2.0'ın geliştirilmesiyle Binance Coin yatırımcı gözünde cazibesini kaybedebilir.