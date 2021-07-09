Binance 1.8 milyon dolar ödül dağıtıyor! Binance çekiliş katılım hakkı nasıl kazanılır? Binance verilecek ödüller nelerdir?

Binance 4. kuruluş yıl dönümünde 1,8 milyon dolardan fazla ödül dağıtacak. Binance sitesine ücretsiz üye olup görevleri yerine getirerek çekiliş hakkı elde edebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşım yaparak 1 katılım hakkı kazanırsınız. Ardından 'Go' tuşuna basarak çarkı döndürüp ödül şansını yakalayabilirsiniz. Peki, Binance ekstra katılım hakkı nasıl alınır? Binance tarafından verilen ödüller neler? Binance kaç tl verecek?

Binance kuruluş yıl dönümü nedeniyle birçok ödül dağıtıyor. Peki, Binance çekilişe katılım nasıl yapılır? Binance +1 katılım hakkı nasıl alınır? Binance verilecek ödüller nelerdir? Binance ücretsiz üye nasıl olunur? Binance çekiliş katılım linki var mı? Binance görevleri neler? Tüm detaylar haberimizde...

BİNANCE NE KADAR ÖDÜL DAĞITACAK?

Binance 4. yıl dönümüne özel 1.8 milyon dolar ödül dağıtacak. Binance tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"4. yıl dönümümüzü kutlamak ve geçtiğimiz dört yıl boyunca kullanıcılarımızın bize verdiği destek için teşekkürlerimizi sunmak adına, şu ana kadarki en büyük ödül havuzumuzu takdim ediyoruz: 1.050 sınırlı üretim NFT'nin yanı sıra 1.800.000$ değerinde CHR, CHZ, DATA, DEXE, FRONT ve TRX tokenleri. Mücadelelere katılmak için aşağıdaki görevleri tamamlayın ve ödül havuzundan payınızı alın."

BİNANCE NE KADAR ÖDÜL VERECEK?

Kazanılabilecek ödüller şu şekilde:

- 350 CHR tokeni

- 200 CHZ tokeni

- 500 DATA tokeni

- 20 DEXE tokeni

- 85 FRONT tokeni

- 800 TRX tokeni

- 1 sınırlı üretim Binance 4. yıl dönümü NFT'si

- Teşekkür. (Teşekkür, ödül kazanılmadığını belirtir.)

Kazanılacak ödüller kaç tl, kaç dolar olacak?

800 TRX token = 50 dolar = 434,46 Türk Lirası

200 CHZ token = 52 dolar= 451,79 Türk Lirası

85 FRONT token = 53 dolar= 460,47 Türk Lirası

350 CHR token = 56 dolar = 486,54 Türk Lirası

500 DATA token = 80 dolar = 695,06 Türk Lirası

20 DEXE token = 94 dolar = 816,69 Türk Lirası

BİNANCE ÜCRETSİZ KATILIM HAKKI NASIL KAZANILIR?

Binance çekilişe katılmak için yani "Mücadele giriş hakkı" kazanmak için ücretsiz 2 görev bulunuyor. Bunlardan birisi sosyal medyada paylaşım yapmak ki bu +1 çekiliş hakkı verir. Diğeri ise referans ile bir arkadaşınızı buraya üye yapmak, bu da +2 spin döndürme, yani çark döndürme hakkı verir. Bunları yaparsanız toplam 3 kere hak tanınmış olur.

Binance mücadele, spin, çekiliş, ödül giriş hakkı kazanmak için aşağıdaki görevleri yapmanız gerekiyor:

- 2 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için 1 arkadaşınızın Binance hesabı oluşturması için referans olun.

- 2 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için CHR SPOT alım-satım çiftlerinde toplam hacmi (alım/satım) en az 6.600 CHR olacak alım-satım yapın.

- 2 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için CHZ SPOT alım-satım çiftlerinde toplam hacmi (alım/satım) en az 4.000 CHZ olacak alım-satım yapın.

- 2 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için DATA SPOT alım-satım çiftlerinde toplam hacmi (alım/satım) en az 9.500 DATA olacak alım-satım yapın.

- 2 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için DEXE SPOT alım-satım çiftlerinde toplam hacmi (alım/satım) en az 200 DEXE olacak alım-satım yapın.

- 2 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için FRONT SPOT alım-satım çiftlerinde toplam hacmi (alım/satım) en az 1.600 FRONT olacak alım-satım yapın.

- 2 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için TRX SPOT alım-satım çiftlerinde toplam hacmi (alım/satım) en az 15.000 TRX olacak alım-satım yapın.

- 1 Mücadele katılımı (çekiliş, spin döndürme, çark) elde etmek için bu etkinliği sosyal medya veya diğer topluluklarda paylaşın.

Dediğimiz gibi eğer etkinliğe ücretsiz katılmak istiyorsanız sosyal medya paylaşımı + referans üyelik ile toplam 3 katılım hakkı kazanabilirsiniz.