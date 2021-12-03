Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de konuşan Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dünyanın belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yıldırım, "Belirsizlik olunca belirsizliğin yönetimi imkansız. O yüzden bu zor günleri daha çok birbirimizle dayanışma, daha çok birbirimizle empati yaparak birlikte zorlukları aşmaya bakacağız. Bunlar da gelip geçecek. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. İhtiyacımız olan birbirimize olan sevgimiz, dayanışmamız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu, açılışlar yaptı. Bigadiç ilçesinde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende Binali Yıldırım, Kızılay tarafından sürdürülen '81 İl, 81 Anaokulu Projesi' kapsamında yapımı tamamlanan Hatice Koç Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı. Yıldırım, buradaki konuşmasında, "Bir zamanlar neyi konuşuyorduk? 'Kız çocuklarımız okula gidemiyor', 'Okuma konusunda fırsat eşitliği tam sağlanmıyor', 'Kırsalda bazı yavrularımız eğitimden mahrum kalıyor'. Bugün bunlar geride kaldı. Elhamdülillah alfabe okuryazarlığımız hemen hemen tamamlandı ama şimdi artık dijital çağdayız. Şimdi bir de bilgisayar okuryazarlığı var. Bilgi toplumunun bir ferdi olmak artık bilgisayar okuryazarlığından geçiyor. Elhamdülillah, o da gençlerimiz sayesinde oluyor. Biz dijital göçmeniz, onlar dijital yerli. Bizi bu çağa taşıyacak olan da bizim yavrularımız. Şimdi okul öncesi eğitim çok önemli. O yüzden bu anaokulu ve buna benzer hizmetler çok anlamlı" dedi.

Binali Yıldırım, daha sonra ana sınıfı öğrencileri ve protokol üyeleriyle birlikte hayırsever Hatice Koç ve ailesi tarafından yaptırılan 'Hatice Koç Kızılay Anaokulu'nun açılış kurdelesini kesti. Anaokulunu gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek, hediyeler dağıttı. Cuma namazını Bigadiç ilçesindeki camide kılan Yıldırım, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü Toplumsal Farkındalık' programına katıldı.