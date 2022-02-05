Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Politika
 - Güncelleme:
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

263 TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kendi kullandığı araçla Kilimli ilçesine geçti.

GRİZU-263 TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kendi kullandığı araçla Kilimli ilçesine geçti. Binali Yıldırım, burada kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, daha sonra uzaya cep uydu gönderen Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Grizu-263 uzay takımı üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, burada takım üyeleriyle sohbet edip, fotoğraf çekildi.


Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Politika

Binali Yıldırım, AK Parti, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title