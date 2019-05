BİNALİ YILDIRIM: YSK KARARI BUNU TEYİT ETMİŞTİR, ONAYLAMIŞTIR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" dedi.

Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Cadde üzerinde yürüyüş yapan Yıldırım, bol bol vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, gezi sırasında bir çocuğun akülü arabadan inmemesi üzerine yanına gitti. Bir süre çocuğun annesi ile konuşan Binali Yıldırım, daha sonra 5 yaşındaki çocuğa akülü arabayı satın aldı.

"HUKUK DEVLETİNE NEZAKETSİZLİKTİR"

Binali Yıldırım, ziyaretin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'a ilk olarak, "YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararını okuyabildiniz mi, verilen kararı doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Binali Yıldırım, "Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil. YSK tüm seçimlerin patronudur. YSK'nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir. Bunu kabul edemeyiz. Bu kararın gereğini yapmak için de İstanbul sokaklarındayız. Kararla ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. 250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir" yanıtını verdi.

"HER KARARIN TAM MUTABAKAT İLE VERİLMESİ GEREKMİYOR"

Yıldırım, kararın 7'ye 4 oy verilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Onun hiçbir önemi yok. Mahkeme kararı verilmiştir. Her kararın tam mutabakat ile verilmesi gerekmiyor. Hatırlatın AK Parti'nin kapatma davası 6'ya 5'le reddedilmişti. İktidar partisinin kararı. Yani öyle oldu diye kapatılması mı gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA