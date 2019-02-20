Binali Yıldırım: Yeşil Alanımız, Depremde Toplanma Alanlarımız Bile Yetersiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,

"Allah korusun bir deprem olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme, deprem riskine karşı behemehal yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı?"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Maltepe'de sürdürdü.

Binali Yıldırım ilk olarak Maltepe Zümrütevler'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Bitlisliler Derneği'ni ve Maltepe Medine Cami'ni ziyaret etti. Yıldırım öğle namazında sonra Maltepe Merkez Cami'nde partisinin kadın kolları kurucu mensuplarında Fatma Yılmaz'ın cenaze namazına katıldıktan sonra, cami önünde bulunan MHP seçim çadırını ziyaret etti.

Binali Yıldırım daha sonra AK Parti Maltepe İlçe binasına geçerek buranın önünde toplananlara seslendi.

Binali Yıldırım, "İdeolojiyle, ayrımcılıkla, boş laflarla bu ülkeye hizmet olmaz. Bunun en güzel örneğini sizler biliyorsunuz. 16 yıldır, reisimizle, Cumhurbaşkanımızla, Recep Tayyip Erdoğan'la, Türkiye'nin her köşesini imar ettik, kalkındırdık, yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

"KÜRT'ÜZ, TÜRK'ÜZ AMA TÜRK MİLLETİYİZ. HİRA DAĞI KADAR MÜSLÜMAN, TANRI DAĞI KADAR TÜRK'ÜZ"

Yıldırım, "Kürt'üz, Türk'üz ama Türk milletiyiz. Hira Dağı kadar Müslüman, Tanrı Dağı kadar Türk'üz. Bu ülkenin bayrağıyla, bu ülkenin toprağıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Ama ülkeyi bölmeye çalışanlarla, terörle iş birliği yapanlarla bizim işimiz olmaz. Bunu da bu şekilde herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.

"YEŞİL ALANIMIZ, DEPREMDE TOPLANMA ALANLARIMIZ BİLE YETERSİZ"

Binali Yıldırım, Maltepe'ye eli boş gelmediklerini, Maltepe'nin kayıp yıllarını telafi etmeleri gerektiğini belirterek, "Uzun zamandır, burada neler yapılabilir, ne ihtiyaçlar arkadaşlarımızla çalıştık. Maltepe'nin imarla ilgili sorunları devam ediyor mu? Deprem dönüşümü ile ilgili sorunları devam ediyor mu? Allah korusun bir deprem olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme, deprem riskine karşı behemehal yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı? Sevgili Maltepeliler o halde ne yapacağız? Deprem dönüşümünü hiç geciktirmeden tamamlayacağızö şeklinde konuştu.

"TRAFİK ÇİLESİNİ, ÇİLEDEN ZEVKE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Yıldırım, "Maltepe'de belediyecilik faaliyetleri uzun zamandır tatil edildi. Her tarafta, çamur, çukur, kirlilik almış başını gitmiş. Ne yapacağız? Cumhur ittifakı adayı Ahmet Bey ile beraber hızlı şekilde el ele vererek yılların kayıplarını telafi edeceğiz. Biz bunu Türkiye'de yaptık, Maltepe'de mi yapamayacağız. Daha alasını yaparız. Bir yandan projelere başlayacağız, bir yandan da Maltepe'nin kaderini değiştirecek hizmetleri sizlerin ayağına getireceğiz. Maltepe'nin diğer ilçelerde olduğu gibi en önemli sorunu trafiktir. Trafik çilesini, çileden zevke dönüştüreceğiz. Trafik problemini asgari düzeye indirecek çalışmaları bir bir planladık. Bunun için 10 kilometrelik Bostancı-Göztepe arasındaki tünel buranın trafik yükünü alacak. Bunun çalışmalarını başlatıyoruz. Maltepe'de 9 tane trafiğin kilitlendiği nokta var, kavşaklar var. Bunların hepsi çalışıldı, bunları tek tek alt ve üst geçitlerle, kavşaklarla trafiğin adeta tıkanan damarlarını açmış olacağız" dedi. Yıldırım, 6 bin 500 aracı sokaklardan çekeceklerini ve 28 tane otopark yapacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın taksi durağı ziyareti

-Yıldırım'ın dernek ziyareti

-Yıldırım'ın ilçe teşkilatı ziyareti

-Yıldırım'ın katıldığı cenaze namazı

-Yıldırım'ın MHP çadırına uğraması

-Yıldırım'ın açıklamaları

-Detaylar

Kaynak: DHA