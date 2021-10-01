Binali Yıldırım: 'Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır' - Haberler
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Binali Yıldırım: "Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır"

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Politika

Binali Yıldırım: "Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır" "Seçimin tarihi bellidir, 5 yılda bir yapılır, dolayısıyla Haziran 2023 seçim tarihidir" AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Başkanlık sisteminin getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi...

Binali Yıldırım : "Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır"

"Seçimin tarihi bellidir, 5 yılda bir yapılır, dolayısıyla Haziran 2023 seçim tarihidir"

ANKARA - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Başkanlık sisteminin getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber çalışmış bir arkadaşınızım. Dolayısıyla başkanlık sistemi gittikçe uygulanması görüldükçe kendini geliştirecek ve Türkiye bununla yoluna devam edecek. Mutlaka iyinin daha iyisi vardır. Mükemmel iyinin düşmanıdır, dolayısıyla yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı dolayısıyla bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Parlamenter sisteme geri dönüşün mümkün olup olmadığının sorulması üzerine cevap veren Yıldırım, "Arkadaşlar bu konular ile ilgili ayaküstü açıklama yanlış olur. Vatandaşı da tatmin edecek şekilde daha kapsamlı açıklamaları da yaparız. Ama bu başkanlık sisteminin getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber çalışmış bir arkadaşınızım. Dolayısıyla başkanlık sistemi gittikçe uygulanması görüldükçe kendini geliştirecek ve Türkiye bununla yoluna devam edecek. Mutlaka iyinin daha iyisi vardır. Mükemmel iyinin düşmanıdır, dolayısıyla yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır. Ülkemizin milletimizin gündemi bundan daha önemlidir ve bu gündemlere yoğunlaşmamız gerekir. Dolayısıyla artık önümüze bakıp gerek iç gerekse dış sorunların çözümü konusunda gerekli gayreti göstermek icap eder. Parlamenter sistemin sicili belli. Geçmişte parlamenter sistemle neler yaşadığımızı, 90'lı, 80'li, 70'li yıllar, darbeler, zayıf iktidarlar ile ülkenin neler kaybettiğini hatta 2000'li yıllardan ta 2017'ye kadar AK Parti iktidarının da yaşadığı vesayetler ve darbelerle yüzleştiği bir dönem oldu. Tekrar bu dönemlerin yaşanmasını herhalde hiç kimse arzu etmez" ifadelerini kullandı.

"Seçimin tarihi bellidir, 5 yılda bir yapılır, dolayısıyla Haziran 2023 seçim tarihidir"

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine cevap veren Yıldırım, "Öyle bir şey olmaz. Yani bir parlamenter sistem vardır. Bir de başkanlık sistemi vardır. Bu herhalde Türk siyaset tarihine, yönetim tarihine yeni getirilen bir tanım. Ne olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu. Binali Yıldırım erken seçim söylentilerinin sorulması üzerine ise, "Arkadaşlar seçimin tarihi bellidir. 5 yılda bir yapılır. Dolayısıyla Haziran 2023 seçim tarihidir" diye konuştu. Yıldırım, öte yandan bugün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Binali Yıldırım: Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır

Binali Yıldırım: Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır

Binali Yıldırım: Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Binali Yıldırım:
İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfı'

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfı"

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Haber: Binali Yıldırım: 'Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır' - Haberler
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