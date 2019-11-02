Binali Yıldırım, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

02.11.2019 17:01

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyareti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi

Yıldırım'ın yürüyen merdivenlerden çıkışı

Yıldırım'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi

Yıldırım'ın bir çocuğu sevmesi

Yıldırım'ın stantları gezmesi ve bilgi alması ANKARA - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA