Binali Yıldırım, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyareti Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi Yıldırım'ın yürüyen merdivenlerden çıkışı Yıldırım'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi Yıldırım'ın bir çocuğu sevmesi Yıldırım'ın stantları gezmesi ve bilgi alması ANKARA - Eski...
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyareti
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi
Yıldırım'ın yürüyen merdivenlerden çıkışı
Yıldırım'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi
Yıldırım'ın bir çocuğu sevmesi
Yıldırım'ın stantları gezmesi ve bilgi alması ANKARA - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.
VİDEO: Binali Yıldırım, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti