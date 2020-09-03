Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vücut kırgınlığı nedeniyle başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı
03.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:50

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vücut kırgınlığı nedeniyle başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti'li Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, paylaşımında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan temizlik-maske-mesafe kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Mfö Fatma Girik Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Erkan Kamat Eddie Newton Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Yunanistan
Şu an buradasınız: Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 14:51:43. #1.14#
title