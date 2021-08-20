Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
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Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ümraniye'de cuma namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla 7 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Ümraniye'de cuma namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla 7 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımı AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye'de bulunan Alemdağ Caddesi üzerinde, cuma namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla vatandaşlara hazırlanan aşureler ikram edildi. Gerçekleşen program dahilinde 7 bin 500 kişilik aşure dağıtılırken, Muharrem ayı genelinde ilçede toplamda 35 bin kişilik aşure dağıtılmış olacak.

Program dahilinde üretilen aşureler kaynatılırken, Başkan İsmet Yıldırım ve Binali Yıldırım önlük giyerek aşure yapımına katıldı. Hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

"Zorlukları birlikte aşabilen bir ülkeyiz. Böyle bir milletin evladı olduğum için kendimle gurur duydum" diyerek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Aşure gününüz mübarek olsun. Bu cuma nasipte Ümraniye'de sizlerle cuma sonrası bir araya gelmek varmış. Bu vesileyle Ümraniye Belediye başkanımız, değerli kardeşim İsmet Yıldırım Beyefendi'ye bizi bu güzel etkinlikte buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Aşure günü kaynaşma günüdür. Dayanışma günüdür, paylaşma günüdür" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Değerli arkadaşlar, değerli Ümraniyeliler, değerli İstanbullular, sevgili gençler Ümraniye'de aşure günü bir başka Muharrem ayı bir başka, geleneksel aşure günümüz. Muharrem'in 11'inde bu mübarek cuma günü cuma namazını kıldık hep beraber Ümraniyelilerle Alemdağ Caddesi'nde buluştuk. Tabii Muharrem ayı tarihte baktığınız zaman çok ciddi olaylara tanık olmuş aylardır. Bunlardan bir tanesi de maalesef Kerbela'da Hüseyin Efendimiz ve Peygamberimizin biricik torunlarından Hüseyin Efendimizle orada şehitlerimiz oldu. O şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bu matem ayımızda, bu matem günümüzde. Tabii birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etmemiz lazım. Ümraniyemizde bu kazanları yine kaynatıyoruz. Geçen sene pandemiyle yapamamıştık. Bu sene 35 bin kişiye aşuremizi dağıtmış olacağız. Şimdiden aşure ayımız mübarek olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı
Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Binali Yıldırım ve Başkan Yıldırım Ümraniye'de aşure etkinliğine katıldı - Haberler
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