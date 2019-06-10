Binali Yıldırım: Ümit ederim faydalı ve verimli bir yayın olur
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP'nin adayı İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur.
10.06.2019 17:53
AK Partiİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP'nin adayı İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur." dedi.