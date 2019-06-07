Binali Yıldırım: "Ulaşım benim işim Türkiye'de hallettik, İstanbul'da da hallederim"
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
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Kaynak: AA
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