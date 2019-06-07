Binali Yıldırım: "Ulaşım benim işim Türkiye'de hallettik, İstanbul'da da hallederim"

Binali Yıldırım: "Ulaşım benim işim Türkiye'de hallettik, İstanbul'da da hallederim"

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
(5)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et