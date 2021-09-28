BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU - Haberler
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BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

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BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla şehir hastaneleri ve sağlık sistemine büyük yatırım yaptık. İşte o yatırımla dalga geçenler, kimlere rant oluşturuyorsunuz diyenler, pandemide bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu bizzat gördü.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla şehir hastaneleri ve sağlık sistemine büyük yatırım yaptık. İşte o yatırımla dalga geçenler, kimlere rant oluşturuyorsunuz diyenler, pandemide bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu bizzat gördü. Şehir hastaneleri hayat kurtardı. Sağlık sistemimiz onca sıkıntıya rağmen en zirvede olduğu zaman bile elhamdülillah dimdik ayaktaydı" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayiciler ve iş insanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da katıldı. Programda konuşan Yıldırım, "İlk defa cari fazla vermiş ve bütün dengelerini yoluna koymuş bir haldeyken, 2020'nin başında hepimizin haber siz olduğu bir belayla karşı karşıya geldik. Önce Çin'de başlayan ve ışık hızıyla bütün dünyaya yayılan korona mikrobu maalesef sadece ülkemizi değil, dünyanın her köşesinin ezberlerini bozdu. Planları altüst etti. Bütün dünyayı sallayan mikrobun ağırlığı yarım gramdan daha az. Gelişmiş ülkeler, ileri teknolojiler hiçbir şey koronavirüsle baş edemez hale geldik. En son yapılan araştırmada da bu mikrobun nerede çıktığını tutturamadılar. Sonunda şunu dediler. 'Vallahi biz bu işin içinden çıkamadık. Herhalde bu ilahi bir sonuç' bu noktaya geldik. Bu belirsizlik devam ediyor ve henüz bitmiş değil. Tam iyileşti derken yeni varyasyonları, yeni türevleri ortaya çıkıyor. Siz iş insanısınız, siz sanayicisiniz, siz üretiyorsunuz. Sizin için en önemli şey önünüzü görmektir. Eğer önünüzü göremezseniz adım atamazsınız. Atarsanız da çakılır kalırsınız. Olduğunuz yerde düşersiniz" dedi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER MAALESEF SINIFTA KALDI"

Yıldırım, "Türkiye'nin sadece içinde olduğu şartlar değil, bütün dünyayı kuşatan bir sorunla karşı karşıyayız. Onun için bunun adına pandemi diyorlar. O halde çözümün de küresel olması lazım. Küresel çözüm noktasında baktığımız zaman orada da imkanları geniş ülkeler, gelişmiş ülkeler maalesef sınıfta kaldı. Çok bencil davrandılar. Bugün Afrika'ya henüz aşı doğru dürüst giderilmiş değil. Bazı ülkeler bu hastalığın getirdiği zorlukla mücadelede yanlarında hiç kimseyi bulamadı. Yine burada kültürümüzden, geleneğimizden, asaletimizden kaynaklı Türkiye'ye ön plana çıktı. 156 ülkeye gittik. Onların dertlerine ortak olduk, destek olduk, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Gittiğimiz zaman o ülkelerin yöneticilerinin teker teker Cumhurbaşkanımıza gelip teşekkürlerini, şükranlarını sunduklarını gördük. Bu da bir vatandaş olarak bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

"SAĞLIK SİSTEMİNE BÜYÜK YATIRIM YAPTIK"

Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye elhamdülillah alnının akıyla çıkmayı başardı. Neden söylüyorum bunu? Çünkü biz böyle bir salgın öngörmüyorduk. Ama biz insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla şehir hastaneleri yaptık. Sağlık sistemine büyük yatırım yaptık. İşte o yatırımla dalga geçenler, kimlere rant oluşturuyorsunuz diyenler, işte bu pandemide bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu bizzat gördü, şehir hastaneleri hayat kurtardı. Sağlık sistemimiz onca sıkıntıya rağmen en zirvede olduğu zaman bile elhamdülillah dimdik ayaktaydı. Hastalarımızı yoğun bakımlarda hızlı müdahale. Hayata döndürdü"

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Esnafımızın genel olarak sorunları farklı. Ancak bu sorunların ortak yönü ara eleman ihtiyacı sıkıntısı. Bir yanda işsizlik var bir yanda da istenen özellikte personel bulmakta zorlanıyorlar. Bunu için meslek liselerinin daha yaygınlaştırılması talepleri var. Bunun dışında çeşitli mahallelerde okullar, parklar ve konut yapımlarıyla ilgili talepler var. Tuzla özelinde koku problemi olduğunu dile getirdiler. Bu kokunun da kaynağı belli. Burada biyolojik arıtma var. Büyükşehir ile ilgili bir konu. Bu konuyla ilgili onlarla da görüşüp bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Bunların dışında çok büyük kayda değer sorunlar yok. Bizim için faydalı bir toplantı oldu. Memleketimizin ve tüm dünyanın yaşadığı bu pandemi döneminde imkanları en iyi şekilde kullanarak bu işten az hasarla çıkmanın gayreti içindeyiz. Pandemi kendi içinde riskler barındırdığı gibi fırsatlarda barındırıyor. İhracatımızdaki artışın devam etmesi çok güzel" diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

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Haber: BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA STK TEMSİLCİLERİ, SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU - Haberler
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