Binali Yıldırım Tuzla'da Polis Merkezini Ziyaret Etti

* TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

"2019'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

"31 Martta yapılacak yerel seçimlerde İstanbulumuz için, Türkiyemiz için güzel günlerin geleceği bir seçim olsun"

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ömürden bir yıl daha gitti" diyen Binali Yıldırım, "2019'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. Darülacezeye giderek oradaki yaşlılarla bir arada olduklarını belirten Yıldırım, "Daha sonra Ümraniye İtfaiye Teşkilatı'na gittik. İtfaiyecilerimizle biraz vakit geçirdik. Onlarla sohbet ettik. Herkes evinde sıcak yuvasında yılbaşı eğlencesindeyken onların rahatı için gecesini gündüzüne katan 24 saat 7 gün hizmet yapan polislerimizi 2018'den 2019'a girerken ziyaret edelim, yeni yıla birlikte girelim dedik. Tuzla Orhanlı Karakolu'nda da İstanbul Emniyet Müdürü ve burada çalışan arkadaşlarımızla beraber olduk. Teşkilatın bütün mensuplarına da Merkezi Telsiz Sisteminden yeni yıl mesajımızı verdik. Şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimize minnettarlığımızı sunduk. Değerli İstanbullular şundan emin olabilirsiniz emniyet teşkilatımız, bekçilerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz sizin güvenliğiniz için gece gündüz her türlü zorluğun üstesinden gelerek fedakarca görev yapıyorlar" diye konuştu.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

"2019 İnşallah daha güzel günler göreceğimiz bir yıl olsun" diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti. "31 Martta yapılacak yerel seçimlerde İstanbulumuz için, Türkiyemiz için güzel günlerin geleceği bir seçim olsun. Yerel yöneticilerin seçileceği bu seçimde yarışa giden bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olarak ilçe adaylarımızla birlikte 3 aylık süre içinde hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğiz. Onların sesine kulak vereceğiz, dinleyeceğiz. Az konuşacağız çok dinleyeceğiz. ve İstanbul'un geleceğini birlikte planlayacağız"

Kaynak: DHA