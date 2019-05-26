Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti

Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti. Pazar müşterileri ve esnaf Binali Yıldırım'a ilgi gösterirken onunla fotoğraf çektirdi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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