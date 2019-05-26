BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ
İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.
İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti. Pazar müşterileri ve esnaf Binali Yıldırım'a ilgi gösterirken onunla fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın pazar ziyareti
-Vatandaş ve esnaf ilgisi
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Kaynak: DHA
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