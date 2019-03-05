Binali Yıldırım, Tuzla'da Halka Seslendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Tersanesi'nde yaptığı konuşmada "Tuzla ve Yalova'da toplam 37 tersaneden 78 tersaneye çıktık, bu Türkiye'nin başarısı bu sizlerin başarısı" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Tuzla'da tersane işçileriyle bir araya geldi. Yıldırım, burada düzenlenen mitingde konuşma yaparak vatandaşlara seslendi. Konuşmasına tersane çalışanlarının ülkeye çok büyük eserler getirdiğini söyleyerek başlayan Yıldırım; "Ben de bu meslekten geliyorum hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizin sayenizde Barbaros'un Piri Reis'in Çaka Bey'in torunları göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye bugün dünyada denizcilikte 15. sıraya yükseldi. Bizim gemilerimiz, kaynakçılarımız, elektrikçilerimiz, donanımcılarımız sayesinden ürettiğimiz gemiler bugün Avrupa'ya dünyanın her tarafına ihraç ediliyor. Bu eserin gerçek sahibi kahramanı sizlersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tuzla denizciliğin merkezi, Tuzla ile yetinmedik bakanlığım döneminde Tuzla bize dar gelir dedik Yalova Altınova'ya da tersane bölgesi ilan ettik. Şimdi Tuzla ve Yalova'da toplam 37 tersaneden 78 tersaneye çıktık, bu Türkiye'nin başarısı bu sizlerin başarısı. Daha da güzel olacak merak etmeyin. Çünkü bir Tuzlalı kardeşiniz denizci kardeşiniz artık İstanbul'da sizlerle beraber olacak. Aşımızı işimizi daha çok büyüteceğiz. Buradan Binali Yıldırı sözü veriyorum Evvel Allah Cumhur İttifakı demek bayrak demek toprak demek millet demek devlet demektir.

Kardeşliğimizi beraberliğimiz birliğimizi bozmaya çalışanlar karşılarında en önce bizi bulurlar. Bu mücadeleyi nasıl yaptığımızı siz 15 Temmuz gecesi gördünüz. 15 Temmuz gecesi beni Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk arayan Doktor Devlet Bahçeli'dir, arkanızdayız demiştir, ölene kadar beraberiz önce memleketim önce milletim demiştir. Orada başlayan Cumhur İttifakı aynı şekilde ve heyecanla devam ediyor. Değerli ülkücü kardeşlerim 31 Mart'ta hep beraber Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı'yı Tuzla'ya başkan yapacak mıyız?"dedi

Ayrıca metro çalışmaları ile ilgili konuşan Yıldırım; "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla'da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA