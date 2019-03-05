Binali Yıldırım: Tuzla'da Gıda Üssü Kuracağız, İstanbul'a Buradan Dağıtılacak
- Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen miting AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
- Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen miting
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA