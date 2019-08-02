Binali Yıldırım: Türkiye'nin geleceğine yakışan bir proje

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Pazar günü İstanbul- İzmir Otoyolu'nu sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açacağız. Türkiye'nin çehresini değiştiren, İzmir ile İstanbul'u 2 saat 50 dakikaya düşüren müthiş bir proje. Türkiye'nin geleceğine yakışan bir proje" dedi.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'a geldi. Havalimanında coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazını Terzibaba Camii'nde kılan Yıldırım, burada da kendisini bekleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Ardından Erzincan Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, İzmir- İstanbul Otoyolunun Pazar günü açılacağını hatırlattı. Yıldırım, şunları söyledi:

"İstanbul- İzmir Otoyolunu sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açacağız. Büyük bir proje. Türkiye'nin çehresini değiştiren, İzmir ile İstanbul'u 2 saat 50 dakikaya düşüren müthiş bir proje. İzmir'den İstanbul'a 420 kilometrelik mesafeyi 2 saat 50 dakikaya düşüren adeta zaman da çok büyük tasarruf sağlayan yıllık zaman ve yakıt tasarrufu 4,5 milyar lira olan bir projeden bahsediyoruz. Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine yakışan bir proje."

Yıldırım, "Bugünü ve yarını memlekette, Erzincan'da geçireceğiz. Hemşerilerimizle, dostlarımızla hasbihal edeceğiz. Bu arada Erzincan'da gerek valiliğimizin, gerekse belediyemizin yaptığı faaliyetler hakkında da bilgi sahibi olacağız. Yaklaşmakta olan mübarek Kurban Bayramını da şimdiden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz için, milletimiz için hayırlar ve esenlikler getirmesini niyaz ediyorum" dedi.



Kaynak: DHA