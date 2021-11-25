Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2) - Haberler
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Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Politika
Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2)

CENAZE TÖRENİNE KATILDIAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İKÇÜ ile Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ne geçti.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - CENAZE TÖRENİNE KATILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İKÇÜ ile Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ne geçti. Yıldırım, burada denizcilik sektörünün duayen isimlerinden, Kaptan Altay Altuğ'un cenazesine katıldı. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da eşlik etti. Helallik alınması ve cenaze namazın kılınmasının ardından Altuğ'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, aile kabristanında toprağa verildi.


Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2)

Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2)

Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2)

Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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