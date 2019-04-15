Binali Yıldırım: "Tüm oylar yeninden sayılabilmiş olsaydı sonuç böyle olmazdı"

"Biz hukukun peşindeyiz. Vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da kısmen başardık. Başlarda 27 binlerde olan fark bugün 12 bin 200 seviyesine inmiştir" dedi.

"Partiler çeşitli itirazlarda bulundu. 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77'si reddedilmiş 7'si kabul edilmiş. CHP 44 itiraz dilekçesi vermiş 4'ü kabul edilmiş. 2019 seçimlerinde toplam 522 itiraz var"

"Seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormalliklerin gündeme geldiğini hep beraber gördük. Yargısal süreç devam ediyor"

"Memleket büyüklüğünde bir kenti yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçimle başkan olması pek hoş bir şey değil. Seçimi kazandık verin mazbatayı, kardeşim seçimi kazandığını sen mi karar vereceksin? Kararı veren yer Yüksek Seçim Kurulu"

"Seçimde yapılan usulsüzlükler sadece oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha pek çok olay var. Mesela Büyükçekmece'deki olay"

"Müttefikimiz MHP ilçe Başkanının evine 6 tane seçmen yazılmış haberi yok. Burada iş bir sene öncesinden planlanmış. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz"

"Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçim. Murdar etin de kavurması olmaz"

Kaynak: İHA