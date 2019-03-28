Binali Yıldırım: "Tekrar 7 Haziran havası gayretindeler, bu millet onlara prim vermez"

"Bu millet onlara prim vermez. İstikrarın ne demek olduğunu en iyi bu millet biliyor"

-"Haliç'te kesintisiz yürüyüş yolu olacak. İnsanlar boysan boya Haliç'i kesintisiz dolaşabilecek"

İSTANBUL - TGRT Haber-İhlas Haber Ajansı ortak yayınında konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, muhalefetin 7 Haziran havası oluşturma gayreti içinde olduğunu söyleyerek, "Bu millet onlara prim vermez. İstikrarın ne demek olduğunu en iyi bu millet biliyor" dedi. Konuşmasında Haliç'e değinen Yıldırım, "Haliç'te kesintisiz yürüyüş yolu olacak. İnsanlar boysan boya Haliç'i kesintisiz dolaşabilecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TGRT Haber- İhlas Haber Ajansı ortak yayınına katıldı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, İstanbul'a hizmet onurların en büyüğüdür. İstanbul Türkiye'yi taşıyan bir şehir, Türkiye'nin özeti, ihracatının ve verginin yarısı. Gelen turistlerin 3'te 1'i İstanbul'a geliyor, Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiği. Böylesine bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak bir onurdur. 79 gündür sahalardayız, sahalar gayet iyi insanlar çok güzel şekilde dertlerini anlattılar. İstanbul'un kaygılarını ve gençlerin beklentilerini konuştuk. İstanbul'un bir çok insanıyla bir araya geldik. Çok şeyi anlatma fırsatı da bulduk" şeklinde konuştu.

Yapılan seçim anketleri hakkında açıklamada bulunan Yıldırım, "Kazanamam korkum yok benim. Biz seçime kazanmak için girdik ve kazanmak için de her şeyi yapıyoruz. İnşallah İstanbulluların desteğiyle tecrübe kazanacak" dedi.

5 Yıl Sonra İstanbul Nasıl Olacak?

İstanbul'un 5 yıl sonra nasıl olacağını anlatan Yıldırım, "İstanbul 5 yıl sonra Avrupa'nın 10. en büyük ekonomisi olacak. İstanbul'un milli geliri 300 milyon dolar olacak. Ben belediye olarak para basacak halim yok. Sınırlı sayıda personelle bunu gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı artık çöp toplama, cenazeyle uğraşma yapmayacak. Artık bir şehri yönetmek söz konusu. İstanbul'a 20 fuar yerine 140 fuar getirirsen bunu başarırsın" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel seçimlerinde teröre bulaşmış adayların olduğunu belirten Yıldırım, "Birbirine benzemeyenler sıraya dizilmiş haldeler. Terörle iç içe olan HDP dahi, Saadet Partisi ve CHP de orada. Bu denklemi hiç düşündünüz mü? Listede yer alanları YSK inceliyor ve öyle onaylıyor. Herhangi bir seçilme hallerini kaybettiği anlaşılırsa YSK aday seçilse de bunlara mazbatasını vermez. Mazbata vermiş olsa bile kesin bir suç ortaya çıkarsa Türkiye bir hukuk devleti gereken yapılır" diye konuştu.

"Tekrar 7 Haziran havası gayretindeler"

Muhalefetin 7 Haziran havası gayretinde olduğunu ileri süren Yıldırım, "8-9 ay önce seçim olduğunu unuttular onu bir kenara bıraktılar şimdi tekrar 7 Haziran öncesi de böyle bir ittifak kurmuşlardı. Aynı ittifakla tekrar 7 Haziran havası oluşturabilir miyiz gayreti içindeler. Bu yürümez, bu millet onlara prim vermez. 7 haziran 2015'te AK Parti ilk defa millet vekili sayısı itibari ile tek başına iktidar olamadı. 5 ay sonra millet AK Partiyi yeniden tek başına iktidar yaptı. Neden yaptı millet istikrarın bozulmasının bedelinin gördü. İstikrarın ne demek olduğunu en iyi bu millet biliyor. Tekrar 7 Haziran riski yok, biz yerel yönetici seçimleri yapıyoruz. Ben bu örneği karşı tarafı anlatmak için verdim. Genel seçim havasına girdiler, hükümet kaybedecek diye kendilerince söylenmeye başladılar" dedi.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Trafik sorunu için bunun bir takvimi var, bunları detaylıca konuşacağız. Kadınlarımızın istekleri var bunlar da çok doğrular. Karşı ittifaktaki bir zat kadına el sallayıp 'Sana son uyarım' diyerek seslendi. Bu hareket en ağır bir harekettir. Bir belediye başkanlığı adaylığı için ortaya çıkan arkadaşın böyle bir şeyi yapması doğru değil. Kadınlar bizim baş tacımız, bu toplumun temel direği. Böyle bir yaklaşım fevkalade üzücüdür."

İstanbul'un yeşil alan sorunu olduğunu ifade eden Yıldırım, "İstanbul'un dar ve uzun bir haritası var. Haliç'i boydan boya yürüyüş yolu yapacağız ve pırıl pırıl olacak. İnsanlar gece-gündüz bu sahil boyunca yürüyecek. Ekolojik ada ve köprü oluşturacağız orada. Bizim yapacağımız düzenlemelerle hiç bir kesinti olmadan insanlar Haliç'i boydan boya gezecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA