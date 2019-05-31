Binali Yıldırım Sultanahmet Meydanı'ndaki kitap fuarını gezdi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Sultan Ahmet Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı gezdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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