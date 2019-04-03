Binali Yıldırım: "Sokağı Hareketlendireceğiz İması Yapmaktan Vazgeçin, Hukuka Saygılı Olun. Sürecin...
Binali Yıldırım: "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin" -"Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur"
Binali Yıldırım: "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin"
-"Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur"
Kaynak: İHA