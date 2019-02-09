Binali Yıldırım: "Şimdi Bu Borcu Ödemeye Geliyorum, Var Mısın İstanbul?"

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, meslek odası temsilcileriyle Bakırköy'de bir araya geldi. Yıldırım, "Mübarek şehre bu müjdelenmiş şehre borcum var. Şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Var mısın İstanbul?" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve 148 meslek odası temsilcileri ile bir araya geldi. Bakırköy'de özel bir otelde düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Yıldırım, "İstanbul eğer tek başına ülke olsaydı Avrupa'nın 13'üncü dünyanın 41'inci ülkesi olurdu. Türkiye ekonomisinin yüzde 40'ını İstanbul üretiyor. 168 milyar dolar ihracatın 223 milyar dolarlık ithalatımızın yarıya yakını İstanbul'dan yapılıyor. İstanbul Türkiye'nin lokomotifi ve Türkiye'nin kalbi. Kültürün sanatın aynı zamanda da ticaretin merkezi. Osmanlı döneminde siyasetin de merkezi burasıydı. Böyle bir şehirde esnaf, sanatkar ve iş adamının önemi açıktır" şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları'nın 316 noktaya uçmasıyla rekora imza attığını belirten Yıldırım, Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük havayolu şirketinin Türk Hava Yolları olduğunu söyleyerek, "2008'den sonra özellikle 2013 de gelişmiş ülkeler bir karar aldılar. Bizim paralarımız gelişmekte olan ülkelere gidiyor onlara kaynak oluyor, onlar büyüyor, bizde durgunluk var, bizde işsizlik var. Faizleri arttırmaya başladılar. Yani dışarıdaki paraları geri çağırmaya başladılar. O günden bu güne Amerika Merkez Bankası (FED) Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla Amerika'da 4,5 trilyon dolar Avrupa'da 2,4 trilyon avro gelişmekte olan ülkelerden kendi ülkelerine göç etti. Biz borçlanarak büyüyen borçlanarak zenginleşen, istihdam oluşturan, yatırım yapan, ihracatını arttıran bir ülkeyiz. Kaynak ile ilgili yaşadığımız bu geçici sorun içerisinde bulunduğumuz durgunluğun da sebebidir" diye konuştu.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her tarafından ulaşım, iletişim sorunu çözen İstanbul'da çözemez mi ? Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirdiğim, aile kurduğum, yuva kurduğum, meslek sahibi olduğum, beni milletvekili yapan, Bakan yapan, Başbakan yapan, meclis başkanı yapan bunlar var mübarek şehre bu müjdelenmiş şehre borcum var. Şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Var mısın İstanbul?"

Yıldırım konuşmasının ardından başka bir programa yetişmesi gerektiğini belirterek salondan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA