- Binali Yıldırım'ın ziyaretinden detaylar

Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de Kadın girişimciyi ziyaret etti. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "23 Haziran'da seçimlerle birlikte İstanbul halkı bize yetki verirse deniz taşımacılığını yaygınlaştırma projemiz içerisinde Silivri Limanından Marmara'nın güney kısımlarına, adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz. Bu seferlerin başlaması için teşvikler vereceğiz. Amacımız sürtüşme ve anlamsız çekişmelerden bir an önce kurtarıp İstanbul'un geleceği, İstanbul'da yaşayan 15 milyon hemşehrimizin beklentilerini, gençlerimizin gelecek hayallerine daha çok zaman ayırmak ve daha güzel işleri başarma fırsatı buluruz." dedi.

Kaynak: AA