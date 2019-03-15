Binali Yıldırım, Seyrantepe'de Yaptırılan Caminin Açılışına Katıldı

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Kağıthane'de sürdürüyor. Yıldırım, Seyrantepe Mahallesi'nde yaptırılan Ulubatlı Hasan Camisi'nin açılışına katıldı. Cuma numazını burada kılan Binali Yıldırım, caminin yaptırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Yıldırım ve beraberindekiler, namazın ardından caminin açılış kurdelesini birlikte kesti.

- İstanbul

Kaynak: DHA