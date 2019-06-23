Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz."
Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz.
Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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