Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz."

Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz."

Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz.

Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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