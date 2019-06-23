Binali Yıldırım oyunu kullandı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Tuzla'da oy kullanacakları Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokuluna geldi. Yıldırım gazetecilerin kendisine sorduğu "heyecanlı mısınız?" sorusuna biraz" diyerek cevap verdi. Yıldırım'a burada vatandaşlar yoğun ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanacakları Tuzla Aydınlı Mahallesindeki Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokuluna geldi. Yıldırım, gazetecilerin kendisine sorduğu "heyecanlı mısınız" sorusuna "biraz" diyerek cevap verdi. Yıldırım'a burada vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım kendisine gösterilen yoğun ilgiden ötürü okula girmekte zorluk çekti. Ardından Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım oylarını kullandılar. Binali Yıldırım'ın oy pusulasının olduğu zarfı torunu Ahsen, 1049 nolu sandığa attı.

Kaynak: İHA