Binali Yıldırım: Ordu'ya gitti valiye küfretti, bunu ben sağlıklı görmüyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, rakibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu ziyareti ve yapılacak ortak canlı yayın hakkında açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu için "Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle