Binali Yıldırım: "Önümüzdeki 3 ay bize durmak, yorulmak, dinlenmek yok"

"İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız. Dinleyen kalbi olacağız. Görevi aldık sefere çıkıyoruz. İstanbul'un geleceği için göreve çıkıyoruz"

İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Süreç resmen başladı önümüzdeki 3 ay bize durmak, yorulmak, dinlenmek yok. Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her insanla mümkünse kucaklaşacağız. Daha çok konuşmaktan ziyade dinleyeceğiz, İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözümüz kapalı değil, kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız. Dinleyen kalbi olacağız. Görevi aldık sefere çıkıyoruz. İstanbul'un geleceği için göreve çıkıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Teşkilat Toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş katıldı.

Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Evimizde ailemizle eşimizle dostumuzla bir arada olacakken heyecanla hevesle buraya gelmemizi sağlayan duyu nedir. İşte Ak Parti farkı burada, bir başka parti böyle bir partiyi 25 yıldır ne kadar çok iş yaptık diye bir böbürlendirme toplantısına dönüştürür. Bizim için böyle bir şey olmaz. İşimiz bunları yapmaktı. Bir insan işini yaptığı için böbürlenebilir mi? Bizim derdimiz başka, bundan sonra ne kadar çok iş yapacağız diye konuşmak daha çok nasıl hizmet diye üretiriz diye kafa yormak için buradayız. AK Parti'yi milletin gönüllerine yerleştiren ruh budur. 27 Mart 1994 ruhudur bu. O gün İstanbullu Türk milletinin eşi bulunmaz feraseti ülkemizin kaderini değiştirdi, kirli havadan çöp dağlarından akmayan sulardan rüşvetten, ikinci sınıf muameleden bıkıp, İstanbul'da işi ehline vermeye karar verdi. O gün tarihin akışı değişti. O gün İstanbul kendisine belediye başkanı seçmedi. O gün Türkiye kendisine bir lider seçti. Liderimizin öncülüğünden hepimiz kenetlendik. Aynı davaya baş koyanlar olarak çalıştık. Evimizden çok parti merkezinde, sahada, işimizin başında vakit geçirdik. Çocuğumuzdan çok yol arkadaşlarımızla beraber olduk, ekmeğimizi suyumuz onlarla paylaştık. Bugün ne mutlu ki koskoca aile olarak buradayız" diye konuştu.

"Gözümüz hala hizmet aşkıyla parlıyor"

"Gözümüz hala hizmet aşkıyla parlıyor" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanı seçildiği o akşamı dün gibi hatırlıyorum. Ben dün gibi dedim ama dikkatinizi çekiyorum aslında çok uzun süre çeyrek asır geçti. Dünyanın başkentine şerefle hizmet verdiğimiz bir çeyrek aşırımız var elimizde. O zamanlar internet bile yoktu. Elinizdeki akıllı telefonları hayal edemiyorduk. Cep telefonu görüşmesi yeni yapılmıştı. Sosyal medya arama motorları, böyle şeyler düşünülmezdi. Beylikdüzü Belediye Başkanımız adayımız Mustafa Necati Işık o zaman 10 yaşındaydı. İşte o günlerden bugünlere gümbür gümbür geldik. Eşsiz başarı öyküsü yazarak buralara geldik. Bunun devamını da bizden iyi daha kimse yazamadı. Milletimiz 25 yıldır, hem büyükşehir belediyesine hem de ilçelerimizin büyük çoğunluğuna bizi layık gördü. Demek ki iyi iş yapıyoruz. Zaten hepimiz şahidiz. Teşkilatlar, başkanlar, personellerimiz her zaman ellerinden gelenin en iyisin yaptı. Eksik olduğumuz geç kaldığımız yerler de oldu. o zaman bundan sonra o yetişemediklerimize, yetişeceğimiz bir dönemi başlatmaya hazır mısınız? Bundan sonra yürüyeceğimiz o uzun yolun ilk durağı 2023'e yürüyüşümüzü buradan başlatalım mı? Cumhurbaşkanımız İstanbul için belediye başkan adaylarımızı açıkladı. Sizin de huzurunuzda, şahsımı da bu göreve uygun bulduğu için kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Beraber yol yürüyeceğiz ilçe başkan adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Yine başımız dik olarak durmak yok yola devam"

"Gönül belediyeciliğiyle ve büyük projelerle yine başımız dik olarak durmak yok yola devam" diyen Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunun bir bayrak yarışı olduğunu hep söylüyorum. Ben İDO Genel Müdürlüğü, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, TBMM Başkanlığı yaptım. Milletin iradesi, ihtiyacı neredeyse liderimiz nereye uygun gördüyse o işe koştuk, canla başla çalıştık. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bundan tek farkı daha fazla çalışmak gerektiğidir. AK Parti'yi rakiplerinden ayıran en önemli noktalardan biride budur. AK Parti'deki bayrak yarışı farklıdır, bayrağı alan daha hızlı koşar, bayrağı verende ondan daha hızlı koşar. Bayrağı illa ben taşıyacağım diye yarışmak değildir. Bayrağı taşıyanı desteklemek ve onun başarısı için çabalamak, nefesinin yetmediği yerde ona nefes vermek. Sıra sana geldiğinde o bayrağı en ileri taşımak için kendini zinde ve kuvvetli tutmaktır. Bayrak yarışı içimizde değil diğer koşanlara karşı yapılır. O bayrağı tutan elin kuvveti sadece o elin sahibinin değildir. Onu besleyen onun için dua eden herkes tek bir el olmuştur. Bayrağa sımsıkı sarılmıştır. AK Parti kadrolarını doğru insanı seçme konusunda en iyi sisteme sahip partidir. Bir Ak Parti'liye görev verildiyse diğerlerinin yetersiz olduğundan değildir, onları yeni görevler beklediği içindir. Niye olmadım diye düşünen arkadaşlara sesleniyorum, çünkü sen başka yerde daha güzel işler yapacaksın. AK Parti kendine güvenen asla yolda bırakmayan bir partidir. Herkese değer verir, herkesin değerini bilen hiç kimseyi işin dışında koymayan partidir".

"Sayın genel başkanım geçmiş 25 yılın üzerine gelecek bir 25 yıl hedefi koymak suretiyle bu hedefin ilk etabı 2023 yürüyüşünü başlatırken, daha güçlü ve birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor" diyen Yıldırım, "Herkesten biraz alır götürür. İnsanın yüzünde kırışıklıklar başlar. Evin çatısı yenilemek ister. Zamanın hızlı aktığı her gün yeni teknoloji çıktığı bugünlerde hücreleri yenilemek kaçınılmaz hale gelir. Bizim tek vücut olup birlikte hareket etmeliyiz. İşimiz kolay değil, ama zorda değil. Çok çalışıp asla küsmemeliyiz. Her işi yapmalıyız. Sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığına başladığımız günden bu yana bu davaya yüreğini koyan arkadaşlarımın çalışmalarına şahidim. Bundan sonrada böyle olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Süreç resmen başladı"

Sürecin resmen başladığını belirten Binali Yıldırım, "Önümüzdeki 3 ay bize durmak, yorulmak, dinlenmek yok. Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her insanla mümkünse kucaklaşacağız. Daha çok konuşmaktan ziyade dinleyeceğiz, İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözümüz kapalı değil, kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız. Dinleyen kalbi olacağız. Görevi aldık sefere çıkıyoruz. İstanbul'un geleceği için göreve çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA