Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Açık oturumun galibi kim? Uzmanlar yanıtlıyor

Türkiye siyasi tarihinde 17 yıl sonra ilk kez seçim öncesinde iki rakip siyasi partinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Pazar akşamı ekran karşısında karşı karşıya geldiler.

Böylelikle, Türkiye seçmeninin yüzde 28'i, Millet İttifakı ortak adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı siyasi bir tartışma ortamında ilk kez karşı karşıya görmüş oldu. Euronews.com'da Görüntüle