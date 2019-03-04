Binali Yıldırım: "Metrobüs ve Metro Büyükçekmece'ye Gelecek"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'ye metro ve metrobüsün geleceğini söyledi. Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, Albatros Parkı'nı ranta kurban etmeyeceklerini, millet parkı yapacaklarını açıkladı.

Seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'yi ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Önce AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret etti. İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Binalı Yıldırım, Büyükçekmece'ye Millet Bahçesi sözü verdi.

"Metrobüs ve Metroyu Büyükçekmece'ye getireceğiz"

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Binalı Yıldırım, Büyükçekmece'ye metro ve metrobüsün geleceğinin sözünü verdi. Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece için büyük fırsat olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Mevlüt Uysal TÜYAP'tan bu yana metrobüsü uzatacak ve buralara hizmet getirecek. Büyükçekmece'ye metro sözünü de veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun kuzeydeki ormanlardan güneydeki maviliğe. Sahil, pırıl pırıl olacak. Mavi bayraklı bir sahile Büyükçekmece'yi kavuşturacağız. Yapacağımız bu yeşil vadi ile beraber bir milyon 400 bin metrekare yeşil alanı ilave olarak Büyükçekmece'ye kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Albatrosa millet bahçesi yapacağız"

Albatros Parkı'nı ranta kurban etmeyeceklerini söyleyen Yıldırım, "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Bak buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam. 26 gün var. Gece gündüz demeden gönüllere gireceğiz" dedi.

Buradaki konuşmanın ardından Yıldırım, Dizdariye Mahallesi'ne geçerek Merkez Camisi etrafındaki esnafı ziyaret etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA