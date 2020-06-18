Binali Yıldırım: Meclis başkanlığına aday değilim
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Binali Yıldırım: Meclis başkanlığına aday değilim

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ben Meclis Başkanlığına aday değilim. Seçilecek arkadaşa başarılar diliyorum" dedi.

Binali Yıldırım: Meclis başkanlığına aday değilim
18.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:20

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ben Meclis Başkanlığına aday değilim. Seçilecek arkadaşa başarılar diliyorum" dedi.

Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulisinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Yıldırım, "Ben bu kulise geldiğimde hemen 'Binali Bey kulise geldi, kulis hareketlendi, aday oluyor, adaylığını açıklayacak'. Sizi zorda bırakmak istemiyorum, aday değilim, kesin, son kararım" dedi. Yıldırım, basın mensuplarının "Aday gösterilirseniz tavrınız ne olur?" sorusu üzerine "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde. Meclis başkansız kalmaz. Milletvekillerimiz, TBMM, Gazi Meclis mutlaka günü geldiğinde başkanını seçecektir. Uygun görülen adayın da grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız, destek olacağız. Ben kendim aday değilim" ifadelerini kullandı.

'NİYETİMİ ÖRTÜLÜ ORTAYA KOYMAM'

Yıldırım, basın mensuplarının "Temayülden sizin isminiz çıkarsa" şeklindeki ısrarlı soruları üzerine de "Şu anda benim dediğime itibar edin. Bundan başkası faraziye olur. Zanla amel olmaz. Ben meclis başkanlığına aday değilim. Bir kaç gündür etrafta görüyorum; 'aday, çok istiyor, geliyor-gidiyor' bunlar gıyabımda olan şeyler. Ben asla niyetimi öyle örtülü bir şekilde ortaya koymam. Artık takvim de yaklaştı, piyasa da hareketlendi. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Seçilecek arkadaşa da başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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