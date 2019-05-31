Binali Yıldırım: "Marka haline gelmiş bu fuarı kimse engelleyemez"
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'ndaki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'ndaki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA