Binali Yıldırım: Maalesef oylarınız gitmesi gereken yere gitmedi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.
31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti lehine verilen oyların bir kısmının "iç edildiğini" iddia eden Yıldırım, "Bu seçimde siz elinizden geleni yaptınız, oylarınızı verdiniz ancak sandıkta oylar sayılırken bir kısmı iç edildi. Sizin oylarınız maalesef gitmesi gereken yere gitmedi. Biz bunu fark ettik." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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