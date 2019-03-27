Binali Yıldırım: Kürtlerin Oylarını Pazara Çıkarmak Ahlaklı Değil

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerle Hıdiv Kasrı'nda bir araya gelerek kampanya sürecini değerlendirdi.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN HERKESTEN DESTEK İSTİYORUZ"

Şehrin geleceği için ve marka değeri için İstanbullu kimliğini oluşturmanın çok önemli olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biz bir genel seçime gitmiyoruz. İstanbul'un seçimini yapıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul'un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP'ye oy verenler de dahil. Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Pekala beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti HDP'yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum" dedi.

"HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ"

İnsan odaklı siyaseti çok önemsediğini ifade eden Binali Yıldırım, "Hizmette siyasetin olmayacağını hep söylüyorum. Hizmeti kimin aldığının hiçbir önemi yok, buna bakmam. Bunu da 16 yıllık geçmişimizde hep ortaya koyduk, ispatladık. Bölgeye, batıya göre 4,5 kat fazla yatırım yaptık. 2003'te ülkenin ortalama milli geliri 3 bin 200 dolardı, bölgenin ortalaması 600-700 dolardı. Şimdi bölgenin ortalaması 3 bin doların üzerine çıktı. Açığı kapattık yaptığımız yatırımlarla. Etnik kimliğin bir insanın doğuştan gelen, onur-şeref duyacağı bir özelliği olduğuna inanıyorum. Kimse etnik kimliğiyle ötekileştirilmemeli, aşağılanmamalı, bundan da utanmamalı. Bu kabul edilemez. Tabi etnik kimliğimizi gururla ifade ederken, ay yıldızlı bayrağımızı, vatan toprağımızı, milletimizi ve devletimizi aynı inançla ifade etmemiz lazım" dedi.

"ŞEHRE AİDİYETİ GELİŞTİRECEĞİM"

İstanbul'a ilişkin vizyonunu ile ilgili konuşan Yıldırım, "İstanbul kimliği çok önemli. Belediye başkanı olursam şehre aidiyeti geliştireceğim. Bunun da yolu İstanbulluları şehrin geleceğine ortak etmekten geçiyor. İstanbullu kimliğinin üst kimlik olarak yerleşmesi lazım. Şehrin geleceği ve marka değeri için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un geleceği ile ilgili önemli kararlarda, projelerde her konuda mutlaka paydaşlarıyla konuşacağız, görüşeceğiz. İstanbul kimliğini kabullendirmeye çalışacağız. İstanbul benim ortak paydam olacak. 'Biz seçildik, artık siz karışmayın' yok" diye konuştu.

"İSTANBUL TÜRKİYE'Yİ TAŞIYAN ŞEHİR"

Binali Yıldırım,"'İstanbul'dan daha çok vergi alacağım' diye bir ifadem yok. İstanbul Türkiye'nin vergisinin yüzde 50'sini veriyor ama yüzde 10'unu bile almıyor. Türkiye'yi taşıyan bir şehir ve daha fazla pay alması gerekir" dedi.

"SÖZÜ OLAN HERKES SANDIĞA GİTMELİ"

Seçime katılım oranının sorulmasına üzerine Yıldırım, "Seçime katılım oranının düşeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir iddiada olanlar var, sandığa gidiş düşük olacak diye. Ama bizim insanımız seçimleri önemser. Batı'daki veya otokratik ülkelerdeki gibi değil. Sandığın gücüne güvenir Türk insanı. Sandığa gidecektir. Bu aynı zamanda bir çağrı. Sandığa gidilmeli. İstanbul'un geleceği, bu şehirde yaşayan ve oy kullanan 10,5 milyon hemşerimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla 'Söyleyecek sözüm var' diyen herkes sandığa gitmeli diye düşünüyorum. Genel seçim değil bu, şehrimizle ilgili seçimimiz" diye cevap verdi.

MHP'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Yıldırım, MHP'nin desteğine ilişkin soruya ise, "Benim görebildiğim kadarıyla çok yüksek oranda destek veriyor. Sıkıntı yok orada, ayrışma yok. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına teşekkür ederim" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA