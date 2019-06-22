Binali Yıldırım: "Kürtlerin oyları üzerinden herkes hesap kitap yapıyor.
Binali Yıldırım: "Kürtlerin oyları üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Size mi kaldı Kürtlerin oylarını pazarlamak?"
"Artık kangren olmuş sorunlarımız var: Ulaşım, trafik başta geliyor"
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Kaynak: İHA
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