Binali Yıldırım: "Kosova ile Türkiye Arasında Çok Güçlü Bağlar Var. Sizin Ayağınıza Taş Değse Bizim...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kosova ile Türkiye arasında çok güçlü bağlar olduğunu belirterek, "Sizin ayağınıza taş değse bizim canımız yanar. Balkanlar'da yaşanan o acı günlerde hep beraber ağladık ve kahrolduk. Verdiğiniz mücadeleye destek olduk. Türk halkı her zaman sizinle beraberdir ve her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda Kosova'nın Bağımsızlığının 11. Yıl Kutlamaları programına katılan Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği haberini, 17 Şubat 2008'de 60. Hükümetin Bakanlar Kurulu Toplantısında aldıklarını ve haberin tüm kurulda tarifi zor bir mutluluk ve heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

Yıldırım, Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, şimdi 116 ülkenin Kosova Cumhuriyeti'ni tanıdığını ifade etti.

"Her zaman yanınızdayız"

Türkiye'nin bütün dünyada Kosova'nın tanınması için gayret gösterdiğini belirten Yıldırım, "Kosova'nın bu bağımsızlık yıl dönümünü candan duygularla kutluyorum. Kosova ile Türkiye arasında çok güçlü bağlar var. Sizin ayağınıza taş değse bizim canımız yanar. Balkanlar'da yaşanan o acı günlerde hep beraber ağladık ve kahrolduk. Verdiğiniz mücadeleye destek olduk. Türk halkı her zaman sizinle beraberdir ve her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un babasının o topraklarda doğduğunu anımsatan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün 20 bin kadar soydaşımız Kosova'da yaşıyor. Ayrıca bütün Arnavut kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Birlikte mücadelemizi veriyoruz. Türkiye-Kosova kardeşliği, ekonomik iş birliği de güçlü şekilde devam ediyor. Türk şirketler Kosova'ya yardım ve yatırım yapıyor. İş birliğimiz her alanla artarak devam edecektir. Çünkü Cumhurbaşkanımız Balkanlar'da geçmişte yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için çok büyük gayret gösteriyor. Bölgenin huzuru için Türkiye elinden gelen desteği göstermeye devam edecektir. Rahat olsun Kosovalı kardeşlerimiz, her zaman beraber ve yanınızdayız."

"FETÖ' ile mücadele devam ediyor"

Binali Yıldırım, konuşmasında 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimini anımsatarak, "15 Temmuz'da Türkiye, tarihin en ağır ihaneti ve alçak kalkışmasını yaşadı. O dönemde başbakandım. O geceyi bütün şiddetiyle yaşadım. Terör örgütü FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor. Köklerini kazıdık ancak bunlar kanser hücresi gibi bir yere sıçrarlarsa orada süratle yayılıyor. Aman kardeşlerim, değerli Kosovalılar bu belaya lütfen dikkat edin. Bu hainlere, canilere karşı çok dikkatli ve uyanık olmanız gerekiyor. FETÖ belası yalnızca bizim derdimiz değil tüm bölge için tehdit. Her türlü tehdide karşı ortak mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamdı:

"Şimdi de küçük yaşta geldiğim dünya şehri İstanbul'a, bu müjdelenmiş şehre belediye başkanı adayıyım. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yoğun bir kampanya dönemi yaşıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 5 milyon Balkan, Rumeli soydaşımız ve kardeşimiz var. Hepsiyle birlikte yol yürümekten büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Kadıköy'de de inşallah Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak Özgül Özkan kardeşimiz sizlerle beraber olacak. İnşallah sizlerin desteğiyle belediye başkanı olacak. Destek verirken bu kardeşinizi unutmazsanız memnunun olurum."

Konuşmanın ardından Binali Yıldırım, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA